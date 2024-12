Vanderlan ainda acredita no título do Palmeiras: ‘Nada é impossível’

O Palmeiras ainda sonha com o título brasileiro. Após vencer o Cruzeiro por 2 a 1 na última quarta-feira (4/12), no Mineirão, o Verdão agora precisa de uma combinação de resultados para ficar com o tricampeonato. E para o lateral-esquerdo Vanderlan, o título ainda é muito possível.

O Verdão é o segundo colocado com 73 pontos, enquanto o Botafogo lidera com 76. Para ser campeão, o Palmeiras precisa vencer o Fluminense no Allianz Parque e torcer para uma derrota do Glorioso contra o São Paulo, no Nilton Santos.

Neste cenário, Palmeiras e Botafogo terminariam o campeonato empatados em 76 pontos, com o Alviverde ultrapassando o time carioca pela vantagem no número de vitórias (23 a 22). Este é o único cenário possível para o sonhado tricampeonato ao Verdão.

Vanderlan, aliás, recebeu mais uma chance no time titular contra o Cruzeiro. O jogador começou pela 40° vez uma partida no time principal com a camisa Alviverde. Após o jogo, ele comemorou a marca e ressaltou a importância de voltar de Belo Horizonte com os três pontos somados.