Troféu do campeão do Super Mundial é surpreendente

Cheio de significados e inovador, o caneco apresentado por Ronaldo Fenômeno causou furor nas redes / Crédito: Jogada 10

A FIFA apresentou, no início da cerimônia do sorteio do Super Mundial de Clubes, nesta quinta-feira (5/12) o troféu que o campeão levantará ao final da competição, que acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. Quem apresentou o caneco ao mundo, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi Ronaldo Fenômeno. Trata-se de um objeto diferente, circular e muito detalhado. “É um troféu incrível, pena que não fizeram isso antes”, disse Ronaldo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Queríamos algo icônico, especial para marcar esta competição, tem inscrições em várias línguas, posições da Lua no primeiro jogo de futebol e uma novidade especial”, disse Infantino, pegando e mostrando uma chave e em seguida se colocando atras do trofeu e dando uma volta com a tal chave. Nesse momento, o trofeu se ajustou em partes móveis.

Todos poderão conhecer o troféu, pois ele viajará para todos os países dos concorrentes durante o ano de 2025, até junho, quando ficará na sede, nos Estados Unidos. Para Infantino o eventou marcou um momento especial, não apenas pelo troféu diferenciado: “Dia histórico com o sorteio da primeira edição de sempre, e a Copa é o início de uma nova era, com uma competição de alto nível, com 5 bilhões de pessoas acompanhando, nos estádios ou ao redor do mundo, grandes jogadores, grandes times e 12 estádios maravilhosos.”