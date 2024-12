Torcedores do Fluminense demonstram confiança para decisão contra o rebaixamento

O Tricolor encara o já rebaixado Cuiabá nesta quinta-feira (5), no Maracanã, e pode se garantir na Série A antes da última rodada

Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense recebe o rebaixado Cuiabá nesta quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na 16ª posição, com 40 pontos, a dois da degola, o Tricolor precisa vencer para tentar escapar da Segunda Divisão ainda nesta rodada.

Os torcedores atenderam ao chamado do clube e vão encher a casa para apoiar a equipe. Presente para a partida, Júlio está com a expectativa alta para a vitória. Seu amigo, Erick, disse que independentemente do placar, quer a vitória.