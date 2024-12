Scarpa, do Atlético, se manifesta sobre denúncia de irregularidades trabalhistas

O meia Gustavo Scarpa, do Atlético-MG, falou pela primeira vez sobre as denúncias de irregularidades trabalhistas feitas por Mário Dias Santana. O pedreiro, envolvido na construção de uma pista de skate na cidade natal do jogador, alega ter trabalhado sem registro formal e em condições insalubres. Há, ainda, divergências quanto aos valores envolvidos na obra.

Mário Dias Santana esteve envolvido na obra promovida pelo Instituto Gustavo Scarpa, em Hortolândia, no interior de São Paulo. O funcionário pede indenização de R$ 156 mil e alega condições insalubres de trabalho, além do recebimento de um valor inferior ao acordado. Ainda segundo portal Léo Dias, o pedreiro diz que a obra ocorreu em registro formal.