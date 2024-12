Santos negocia a saída do zagueiro Alex Nascimento

Jogador não está nos planos do Peixe para 2025, e diretoria negocia o empréstimo do defensor para o Remo

O Santos ainda não definiu quem será o seu novo treinador, mas já vem negociando com jogadores que não vão ficar no clube em 2025 e não vão nem mesmo aguardar um aval da próxima comissão técnica. Caso do zagueiro Alex Nascimento, que deve deixar o Peixe e tem conversas com o Remo.