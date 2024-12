Saiba o que o Cruzeiro precisa fazer para garantir classificação para a Libertadores de 2025

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, Raposa depende de uma combinação de resultados para garantir sua vaga no torneio continental

Fora da zona de classificação para a Libertadores de 2025, o Cruzeiro precisa vencer o Juventude fora de casa na última rodada do Campeonato Brasileiro e torcer por tropeço do Bahia para se classificar para a fase preliminar do torneio continental.

Nono colocado, com 49 pontos. Agora, o time celeste viaja ao Sul do país para enfrentar o Juventude, 16º colocado e que já não corre risco de rebaixamento. O confronto, portanto, será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, onde os cruzeirenses tentarão superar a má fase. Afinal, conquistaram apenas uma vitória nos últimos dez jogos.