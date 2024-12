Roberto Assaf: Flamengo ajuda o Fluminense

O Flamengo jogou em busca de um das primeiras colocações do Brasileiro – que oferece prêmio maior. E para dar aquela mãozinha ao Fluminense, que luta para permanecer na Série A. O resultado de 3 a 0 no Heriberto Hulse, pois, exime o Rubro-Negro de qualquer fracasso tricolor diante do Cuiabá, no Maracanã, ou nos dias que se seguem. O time do Rio fez a sua obrigação. O curioso é que foi jogar para ganhar – do Inter e hoje – quando não tinha mais chance de conquistar o título. Isso poderia ter ocorrido nas rodadas imediatamente anteriores, mesmo depois da saída de Tite e seus ministros.

Flamengo misto

O Flamengo entrou com um time misto, e jogou no limite. E apesar das circunstâncias, superou o adversário no quesito técnica, chegando assim, ainda no primeiro tempo, à vitória parcial. Foi em jogada iniciada por Bruno Henrique, que passou por Ayrton Lucas e terminou com o chute de Varela para a rede de Gustavo. O Criciúma fez o esforço necessário, mas pecou no momento de finalizar. Assim, equipe carioca acertou em um dos poucos lances que costurou perto da baliza catarinense.