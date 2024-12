Premier League: Bournemouth vence Tottenham e ultrapassa adversário

Confronto direto no meio da tabela é melhor para os donos da casa, que sonham com vaga nas próximas competições europeias

O Bournemouth quer disputar uma competição europeia na próxima temporada. Nesta quinta-feira (5), o aproveitou a vantagem de jogar em casa e venceu o Tottenham por 1 a 0, na partida de encerramento da 14ª rodada da Premier League 2024/25. Dean Huijsen, ainda no primeiro tempo, anotou o gol da vitória no Vitality Stadium neste confronto direto no meio da tabela.

Dessa maneira, o Bournemouth segue firme na briga por uma vaga na parte de cima da tabela e sonha em disputar uma competição europeia em 2025/26. Isto porque a vitória nesta quinta-feira levou o time ao 9º lugar, com 21 pontos, apenas dois a menos que o Brighton, em 5º.