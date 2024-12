Polícia resgata jogador da seleção do Equador, que foi vítima de sequestro

Defensor com passagem pela seleção equatoriana foi encontrado ao lado de um amigo descalços e com sinais de maus-tratos

Perlaza é natural da cidade de Esmeraldas, no noroeste do Equador, e o prefeito da região, Vicko Villacís, frisou que os criminosos não pediram uma quantia para o resgate.

O lateral-direito Pedro Pablo Perlaza foi encontrado pelas autoridades policiais do Equador, na noite da última quarta-feira (04/12), após ficar desaparecido por três dias . A Polícia Nacional resgatou o atleta e um amigo descalços e com indícios de maus-tratos. Ambos foram vítimas de sequestro na cidade de Atacames, na região norte do país.

Uma pessoa conhecida do jogador relatou à imprensa, sob anonimato, que o defensor lhe contou, no último domingo (01/12), que estava indo para a casa, para descansar.

Na última terça-feira (03), os familiares do Perlaza buscaram a polícia para fazer uma denúncia de “suposto desaparecimento involuntário”. Aliás, a unidade especializada em sequestros, extorsões e homicídios conduzia as investigações do caso, de acordo com Diego Velasteguí, chefe de polícia de Esmeraldas.

Segundo inquérito, acredita-se que o sequestro envolve a violência praticada pelo narcotráfico, que tem aumentado de influência no Equador a cada ano. Tanto que a taxa de homicídios era de seis para cada 100 mil habitantes em 2018 e subiu para 47 em 2023.