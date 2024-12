Pedrinho agradece Felipe por treinar o Vasco após perda do pai e do irmão: ‘Não precisava’

Após o triunfo do Vasco por 2 a 0 sobre o Atlético, em São Januário, o presidente Pedrinho falou na entrevista coletiva e agradeceu ao técnico Felipe. Nesse sentido, o mandatário destacou que o interino assumiu a equipe mesmo em um momento difícil de sua vida, com as perdas do pai e do irmão.

Vale recordar que o irmão do ex-jogador, Alexandre, foi vítima de um infarto na madrugada anterior ao primeiro treino do técnico à frente da equipe. Já Seu Jorge, pai do comandante, morreu um mês antes.