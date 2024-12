Pai de Wesley morre, e notícia abala vestiário do Inter

O Internacional afirmou que o pai do jogador Wesley morreu durante a derrota do Inter para o líder Botafogo por 1 a 0, nesta quarta-feira (5). Ele foi vítima de um acidente de moto. A notícia chocou não só o atacante, como também todos o elenco e a comissão técnica do time gaúcho. Assim, o clima no vestiário ficou “pesado”.

Com a derrota, o Internacional ficará no máximo em quarto lugar no Brasileirão. O time gaúcho já está classificado para a Libertadores de 2025, mas buscará a vitória contra o Fortaleza, no Castelão, no domingo, para assegurar a quarta colocação. Vale lembrar que quanto maior a colocação, maior a premiação do clube.