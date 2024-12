Oscar se emociona ao se despedir do Shanghai Port, da China

Brasileiro chegou ao clube chinês em janeiro de 2017, quando deixou o Chelsea, no valor de R$ 218 milhões na cotação da época

Depois de oito anos, o brasileiro Oscar deixou o Shanghai Port, da China. O jogador, que encerrou seu contrato, fez sua última partida, nesta terça-feira (3), e estufou a rede no empate com o Gwangju pela Liga dos Campeões da Ásia. Ele se emocionou ao relembrar dos momentos em que viveu no futebol chinês.

O meio-campista chegou ao clube em janeiro de 2017, quando deixou o Chelsea. Na ocasião, o valor da negociação ficou na casa de 52 milhões de libras (R$ 218 milhões na cotação da época).