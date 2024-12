Mundial: Todas fichas técnicas os jogos do Flamengo contra seus rivais de grupo

Foram cinco jogos contra os times que enfrentrá no Grupo D. Saldo não é dos melhores. Confira / Crédito: Jogada 10

Os grupos para o Mundial de Clubes, promovido pela Fifa e que será nos Estados Unidos, em 2025 já está definido. E no Grupo D, o Flamengo tem o Espéránce, da Tunísia, o Chelsea, da Inglaterra, e o León, do México, como um dos adversários. O Rubro-Negro já enfrentou todos. Contra alguns delesm as memórias não sáo nada boas. Espérance O gigante tunisiano foi rival do Flamengo na final de um torneio de Verão, que o time tunisino promoveu em 1993. Na época treinador por Evaristo de Macedo e co0m o Maestroi Júnior em campo, o Mengo venceu e foi campeão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ESPÉRANCE 0x1 FLAMENGO Troféu Espérance Sportive de Tunisie

Data: 8/8/1993

Local: Estádio Olympique El Menzah, Túnis (TUN)

FLAMENGO: Adriano, Fábio Baiano, Júnior Baiano, Rogério e Piá (Júnior); Fabinho, Marquinhos, Luiz Antônio e Marcelinho Carioca (Indio); Nélio (Magno) e Casagrande. Técnico: Evaristo de Macedo Filho.

ESPÉRANCE: Chokri El Ouaer, Tarek Thabet, Ali Ben Nej, Khaled Ben Yahia e Hakim Nouiba; Mondher Boauab, Nabil Maaloul, Sirajeddine Shihi (Nourredine Bousnina) e Marouene Guezmir; Hassen Gabi (Kenneth Malitoli) e Ayadi Hamrouni. Técnico: Faouzi Benzarti.

Gol: Marcelinho Carioca 5’/1ºT (0-1)

Arbitragem: Masoud Koursa (TUN)

Chelsea Aqui as memórias não são boas. Foi um jogo em 1998. Mas para o Flamengo esquecer. O dia era em 5 de agosto, por um torneio em Anheim, na Holanda. O clube inglês aplicou uma goleada de 5 a 0 num Mengo que tinha Juan na zaga e Romário no comando de ataque. FLAMENGO 0 x 5 CHELSEA Final do Torneio de Gelderland

Data: 4/8/1998

Local: Vitesse Gelredome Stadium, Arnhem (HOL)

Público: 49.500 espectadores.

FLAMENGO: Júlio César, Fabiano, Juan, Luiz Alberto e Pimentel; Jamir, Sandro Fonseca (Beto), Iranildo e Vágner (Marcos Assunção); Vinícius (Nélio) e Romário. Técnico: Joel Santana.

CHELSEA: Dmitri Kharine, Steven Clarke, Michael Duberry (Frank Sinclair), Celestine Babayaro e Dan Petrescu; Gustavo Poyet (Gianfranco Zola), Roberto di Matteo (Jody Morris), Mark Nicholls e Edward Newton; Gianluca Vialli e Tore André Flore. Técnico: Gianluca Vialli

Gols: Vialli 14/1ºT (1-0), Petrescu, 35’/1ºT (2-0)/; Petrescu,30’/2ºT (3-0), Poyet 41’/2ºT (4-0) e di Matteo 44’/2ºT (5-0)

Arbitragem: Jack van Hulten / Holanda.

Cartão Vermelho: Pimentel (FLA) LEÓN Outro adversário do Rubro-Negro na competição é o Léon. As equipes já se enfrentaram três vezes. Em 1962, o Flamengo levou a melhor em um amistoso contra os adversários e venceu por 1 a 0. gol de Gerson Canhotinha, que começou a carreirta no Flamengo, antes de brilhar no Botafogo, Fluminense e Seleção.

No entanto, nos dois últimos confrontos, o Léon venceu duas vezes. A primeira, por 2 a 1 e a segunda por 3 a 2, ambas as partidas pela Libertadores em 2014. Jogo 1 – LEÓN 0x1 FLAMENGO Amistoso

Data: 4/2/1962.

Local: La Martinica, León (MEX)

FLAMENGO: Fernando, Joubert, Bolero, Jadir (Othon, intervalo) e Jordan; Carlinhos e Gérson; Joel, Henrique (Babá, intervalo), Dida e Germano (Henrique, 29’/2ºT). Técnico: Flávio Rodrigues Costa.

CLUB LEÓN: Antonio Carbajal, Geronimo di Florio, Lellis Vilázio, Miguel Gutierrez (Barbosa “Come Uñas” Sanchez – intervalo) e Gabriel Mata; Claudionor Barbosa (Carlos Gonzalez, intervalo) e Ernesto Cisneros; Vanderley Belém, Juracy Caetano, Manuel “Pachuco” Lopez (Antonio “Jim” Lopez) e Luis “Pisto” Hermosillo. Técnico: José Espada.

Gol: Gérson, 44 do 1ºT (0-1)

Arbitragem: José Aguillar / México. Jogo 2 – LEÓN 2X1 FLAMENGO Copa Libertadores / 1ª fase do Grupo 7 (1ª rodada)

Data: 12/2 2014

Local: Nou Camp de León, Guanajuato (MEX)

FLAMENGO: Felipe, Leonardo Moura, Wallace Reis, Samir e André Santos; Caceres, Amaral, Elano (Muralha, 29’/2ºT), Mugni (Alecsandro, 37’/2ºT) e Éverton Cardoso (Paulinho, 21’/2ºT); Hernâne. Técnico: Jaime de Almeida Filho.

LEÓN: William Yarbrough, Jonny Magallón, José Juan Vasquez, Rafael Marquez e Edwin Hernandez; Eisner Loboa (Fernando Navarro, 47’/2ºT), Luis Montes, Ignacio Gonzalez (Franco Arizala, 41’/1ºT) e Carlos Peña; Mauro Boselli e Matias Britos. Técnico: Gustavo Cristian Matosas Paidón / Argentina-Uruguai.

Gols: Mauro Boselli, aos 31’/1ºT (0-1); Caceres 44’/1ºT (1-1); Arizala, 22’/2ºT (1-2).

Árbitro: José Hernando Buitrago Arango (COL)

Auxiliares: Rafael Humberto Rivas Aranda e Wilmar Alveiro Navarro Contreras (COL)

Cartão Vermelho: Amaral (FLA)

Jogo 3 – FLAMENGO 2 x 3 LEÓN Copa Libertadores / 1ª fase do Grupo 7 (6ª rodada)

Data: 9 /4/2014

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público pagante: 53.230 pagantes

Público presente: 60.451 presentes

FLAMENGO: Felipe, Leonardo Moura, Wallace Reis, Samir e André Santos (Guilherme Negueba 71′); Amaral, Muralha, Elano (Gabriel 11′) e Éverton Cardoso; Paulinho (Nixon 82′) e Alecsandro. Técnico: Jaime de Almeida Filho.

CLUB LEÓN: William Yarbrough, Jonny Magallón, José Juan Vasquez, Rafael Marquez e Ivan Gonzalez; Edwin Hernandez, Elias Hernandez (Onay Pineda, aos 45’/2ºT), Luis Montes e Carlos Peña (Aldo Rocha, 37’/2ºT); Franco Arizala (Luis Delgado, 37’/2ºT) e Mauro Boselli. Técnico: Gustavo Cristian Matosas

Gols: Franco Arizala 21′ (0-1), André Santos 29′ (1-1), Mauro Boselli 30′ (1-2), Alecsandro 34′ (2-2) e Carlos Peña 84′ (2-3).

Árbitro: Diego Hernán Abal (ARG)

Auxiliares: Gustavo Fabián Rossi Fagivoli e Ivan Gabriel Nuñez (ARG)