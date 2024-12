Landim projeta participação do Flamengo no Mundial de Clubes de 2025

O Flamengo é um dos quatro brasileiros que vai participar do Mundial de Clubes de 2025, que será em novo formato criado pela Fifa e terá início no dia 13 de junho. Dessa forma, o ainda presidente, Rodolfo Landim, projetou a participação do Rubro-Negro na competição.

“Eu acredito que o Flamengo vai chegar em um momento bom. Vamos chegar no meio da temporada, como acontece com os clubes europeus quando eles vão disputar o torneio intercontinental, que normalmente é no final do ano. Eles chegam em meio de temporada, enquanto os times sul-americanos chegam em final de temporada. Dessa vez isso será melhor para nós, porque nós que estaremos no meio da temporada,” disse.