Landim, mesmo antes da eleição, planeja 2025 do Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim foi um dos representantes do clube no sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025, que ocorreu nesta quinta-feira, 5/12, em Miami. Recebeu até uma camisa de um de seus rivais, o Ésperance, da Tunísia (os outros são Chelsea e León, do México). Ele disse que, em qualquer situação, o sorteio colocaria o Flamengo em um grupo difícil. Mas o foco das perguntas era a eleição para o novo presidente, que será no dia 9 de dezembro.

No entanto, Landim parece não ter a menor dúvida de que sua chapa sairá vencedora. Afinal, caso isso aconteça, Fábio Santos assumirá como mandatário e Landim passará a ser o homem forte do futebol. Em sua entrevista à imprensa após a confirmação dos grupos do Mundial, ele respondeu como se já estivesse eleito, afinal, há reunião programada para planejar o ano de 2025 no dia 19. Em pauta, um substituto para Gabigol, que deixa o clube.