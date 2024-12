Futebol no DNA! Neto de Ronaldinho Gaúcho tem outro avô ex-jogador

Giovanna Buscacio, namorada de João Mendes, único herdeiro de R10, anunciou gravidez no último domingo através das redes sociais / Crédito: Jogada 10

O primeiro neto – ou neta – de Ronaldinho Gaúcho terá inevitavelmente o futebol em seu DNA. Isso porque além do avô paterno e de João Mendes, que atua como ponta no Burnley, o bebê ainda poderá herdar os talentos do pai de Giovanna Buscacio. Ou seja, o esporte realmente vai correr nas veias da criança. Famoso pelo apelido de Julinho, o ex-jogador colecionou passagens por quatro clubes do futebol carioca. Defendeu o Botafogo entre 1994 e 1996, mas também atuou pelo Madureira, América e Cabofriense. A Ponte Preta fecha o currículo do ex-atacante, atualmente com 50 anos, em equipes de maior relevância pelo Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Júlio César Gouveia Vieira também fez carreira no exterior e defendeu clubes de Portugal, Hungria e Coreia do Sul – onde morou por quatro anos e meio com a família.

Carreira e despedida dos gramados Julinho deu seus primeiros passos no Sub-20 do Botafogo em 1994 e permaneceu no clube até agosto de 1996, quando se transferiu ao Marítimo, de Portugal. A breve passagem pela equipe portuguesa se encerrou com volta ao Brasil para defender o Joinville, entre 1997 e 98. O ex-jogador permaneceu no futebol nacional até 2001 e passou por clubes como Friburguense, Ponte Preta e América-RJ. Saiu novamente de um clube carioca para o exterior, mas dessa vez para o Videoton FC, da Hungria. Menos de seis meses depois, acabou emprestado, em uma transação de 212 mil euros à época, para o Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul. Com passagem também pelo Chunnam Dragons, Julinho permaneceu quatro anos e meio na Coreia até regressar ao Brasil para defender o Madureira, em 2005. Ainda atuou pelo FC Fehérvár, da Hungria, e Cabofriense antes de se aposentar.