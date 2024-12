Fluminense só terá jogos inéditos na fase de grupos do Mundial

Está traçado o caminho do Fluminense na fase de grupos do Super Mundial de Clubes da Fifa 2025. O sorteio, realizado nesta quinta-feira (05), em Miami (EUA), definiu Borussia Dortmund (ALE), Ulsan (COR) e Mamelodi Sundowns (RSA) como adversários do Flu no Grupo F. O ex-lateral Branco representou o clube no evento.

E os rivais em questão são inéditos na história do Fluminense. Afinal, a equipe das Laranjeiras jamais enfrentou os times que compõem o grupo F ao seu lado. Será a segunda participação do Flu em Mundiais da Fifa. A primeira foi em 2023, quando o time chegou à final, mas perdeu para o Manchester City (ING).