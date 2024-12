Flamengo e CEG devem discutir sobre remoção de distribuidora de gás; entenda

Agência Reguladora indica que clube deve debater com Companhia sobre os impactos para a construção do estádio na Zona Portuária

A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio de Janeiro (Agenersa) informou que o Flamengo deve fazer ajustes para iniciar as obras de seu estádio. Para isso, o clube deve debater com a Companhia Distribuidora de Gás (CEG) os impactos para a construção na área da Rua São Cristóvão, na Zona Portuária do Rio.

Dessa forma, segundo o parecer, as instalações da CEG presentes no espaço causam um impasse para o avanço das obras. Isso porque será necessária a transferência de galpões, depósitos, laboratórios, gasodutos e estação de regulagem e medição da companhia do local.