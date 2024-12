Ex cita ‘injustiça’ em novo desabafo em meio às investigações por tentativa de extorsão a Luiz Henrique

A ex-mulher de Luiz Henrique publicou uma mensagem sobre injustiça em meio ao suposto envolvimento na tentativa de extorsão ao jogador do Botafogo . O desabafo de Carolina Andrade ocorreu um dia após seu pronunciamento sobre o caso, em que negou veementemente qualquer ligação com o crime que levou sua prima à prisão.

Nota oficial

Carolina Andrade se defendeu das acusações de envolvimento na prática de extorsão através de um comunicado nas redes sociais. Em nota, a influencer mostrou-se surpresa com o caso e negou veementemente qualquer envolvimento – direto ou indireto – com o crime.

“Ao tomar conhecimento de que seu nome estaria relacionado ao suposto envolvimento na tentativa de extorsão realizada em setembro de 2024 contra seu ex-companheiro Luiz Henrique, compareceu espontaneamente à delegacia de Antissequestro – DAS para colaborar com as investigações. Carolina disponibilizou todas as informações solicitadas pela autoridade policial”, dizia um trecho da nota.

Luiz Henrique

Os problemas na vida pessoal ocorrem em paralelo ao auge da carreira no futebol brasileiro. Destaque no título inédito da Libertadores da América com o Botafogo, Luiz Henrique ainda pode sagra-se campeão do Brasileirão no próximo domingo (8), diante do São Paulo, no Nilton Santos.