Estevão não joga a toalha: “Ainda tem jogo”

Atacante do Palmeiras garante virada sobre o Cruzeiro e mostra fé no tricampeonato do Verdão no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras ainda acredita no título do Brasileirão de 2024. Afinal, o atacante Estevão marcou de falta nos acréscimos do segundo tempo, garantindo a virada por Verdão por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão. Após a partida, aliás, o camisa 41 reforçou: não tem nada perdido. “Independente de qualquer coisa, estou muito orgulhoso desse time. A gente luta cada minuto. Como o Abel fala, todos jogos são finais. Hoje, conseguimos sair com vitória. Foi importante e vamos seguir nosso campeonato porque ainda tem um jogo”, comentou Estevão, em entrevista ao “Premiere”.

No entanto, o cenário para o Palmeiras e Estevão serem campeões é desanimador. Afinal, só há uma combinação possível: vitória do Verdão sobre o Fluminense, no Allianz, e derrota do Botafogo para o São Paulo no Nilton Santos. Por conta disso, os dois jogos serão simultaneamente, no domingo (8), às 16h.