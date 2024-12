Em duelo decisivo, Fluminense defende tabu contra o Cuiabá no Maracanã

Tricolor tem 100% de aproveitamento como mandante diante do Dourado e pode se livrar do rebaixamento nesta quinta-feira

O Fluminense terá pela frente mais um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Desta vez, o Tricolor mede forças com o Cuiabá, às 20h (de Brasília), no Maracanã, nesta quinta-feira (5), e pode garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.

Para isso, terá que defender um tabu, visto que tem 100% de aproveitamento no histórico do confronto, quando levado em conta apenas os jogos como mandante.