Em comunicado, Vasco afirma não ter preferência por candidatos à SAF

Diretoria do Cruz-Maltino alega ter conversas com investidores, mas não tem nenhuma proposta oficial neste momento

A diretoria do Vasco publicou nesta quinta-feira (5) em suas redes sociais uma nota sobre as possíveis negociações para o novo dono da SAF Cruz-Maltina. No entanto, o clube afirmou que ainda não recebeu propostas de forma oficial.

Todavia, apesar disso, o Vasco está em conversas com ao menos três possíveis compradores da SAF. Um deles é o italiano Andrea Radrizzani, que administra a Sampdoria, da Itália. Outro interessado é Evangelos Marinakis, que revelou no início desta semana ter interesse no futebol do clube carioca. Contudo, segundo informações, a diretoria não gostou de o grego ter admitido à imprensa estrangeira um possível acerto com o Gigante da Colina.