De Bruyne avalia futuro enquanto City propõe transferência

Kevin De Bruyne, que está em final de contrato e ainda não decidiu seu futuro. No entanto, o belga recebeu uma proposta do Manchester City para continuar sua carreira em outro clube do City Football Group (CFG). A informação foi divulgada pelo jornal britânico ‘The Telegraph’, que afirma que a decisão está nas mãos do jogador caso ele opte por deixar o Etihad Stadium.

O Grupo City é dono de 12 outros clubes ao redor do mundo. Dentre eles, New York City (EUA), Melbourne City (Austrália), Yokohama F-Marinos (Japão), Montevideo City (Uruguai), Girona (Espanha), Shenzhen Peng City (China), Mumbai City (Índia), Lommel SK (Bélgica), Troyes (França), Palermo (Itália), Bahia (Brasil) e Bolívar (Bolívia).