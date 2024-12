Coutinho volta a marcar em São Januário e a dar assistência pelo Vasco após 14 anos

A última assistência do fera fora na quinta rodada do Brasileirão de 2010, em empate em 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos, no primeiro turno, dia 30 de maio. Ele tabelou com Ernani, que carregou, driblou o zagueiro e tirou do goleiro Jefferson.

Três dias antes, na quarta rodada, ele anotara seu último gol em São Januário (e também pelo Vasco). Foi em vitória por 3 a 2 sobre o Inter, de virada, no dia 27 de maio. O próprio camisa 30 (número que vestia à época) converteu pênalti que conferiu o empate em 2 a 2. Pouco depois, ele deu a assistência para Nilton anotar o gol da incrível virada vascaína.