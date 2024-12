Confira os grupos do Super Mundial de Clubes 2025

Os grupos do Super Mundial de Clubes 2025 estão, enfim, definidos. Nesta quinta-feira (9), a Fifa realizou o sorteio dos potes, em evento na cidade de Miami, na Flórida. A competição, aliás, será realizada a cada quatro anos. A sua primeira edição ocorrerá entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025, com 32 clubes, nos Estados Unidos.

Cabeças de chave, Flamengo, Fluminense e Palmeiras se deram bem em relação ao Botafogo sobre quantidade de europeus no grupo. O Verdão ficou no Grupo A, com times bem acessíveis, com Porto, Ah-Ahly e Inter Miami. O Rubro-Negro também ficará em um grupo com chances de classificação e terá pela frente Chelsea, León e Espérance. Por fim, o Tricolor enfrentará o irregular Borussia Dortmund, o desconhecido Ulsan, da Coréia do Sul e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Em teoria, a equipe das Laranjeiras sai em vantagem no sorteio.