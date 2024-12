Com retorno de Keno, Fluminense divulga relacionados contra o Cuiabá

O atacante de 35 anos não viajou à Curitiba, capital paranaense, visando preservação exatamente para o duelo com o Cuiabá. O gramado sintético do Furacão contribuiu para a decisão de preservá-lo.

O Fluminense confirmou a lista de relacionados para o jogo de logo mais, às 20h (de Brasília), contra o Cuiabá, nesta quinta-feira (5), no Maracanã. A única novidade fica por conta da presença de Keno, ausente no empate em 1 a 1 contra o Athletico, no último domingo (1º).

Antes desta ausência, ele vinha sendo titular nos últimos quatro jogos do Flu na temporada, contribuindo com uma assistência no empate em 2 a 2 com o Fortaleza. O Fluminense informara que Keno estava com hematoma na coxa direita, já recuperado.

Ganso, por outro lado, é a ausência da lista. O camisa 10 recebeu cartão vermelho direto contra o Athletico por empurrão em Canobbio. Isso o tirou de ação para este importante jogo contra o Cuiabá, que pode selar a permanência do Flu na Série A do Brasileirão.

Confira a lista de relacionados do Fluminense