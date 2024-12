Com filho de Robinho e sem Miguelito, Santos divulga inscritos na Copinha

O Santos divulgou nesta quinta-feira (05) a lista dos 30 jogadores inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. O Peixe está no grupo 7 do torneio, em Araraquara, junto com Ferroviária, Jaciobá-AL e Tirol-CE.

Entre as ausências se destacam o boliviano Miguelito e o atacante Luca Meirelles, que estiveram no elenco do Santos na reta final da Série B e seguem com o time principal. Os laterais JP Chermont e Souza, e o volante Hyan, estão entre os jogadores que possuem idade para disputar a Copinha, mas não foram inscritos.