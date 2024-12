Cássio, sobre luta pela Libertadores: ‘Quem não acredita entra de férias’

“Quem não acreditar não tem que ir pra Caxias. Tem que entrar de férias. Eu tenho muita confiança. Claro que não depende (apenas do Cruzeiro), mas o mínimo que a gente pode fazer é ganhar o jogo. O mínimo é ganhar o jogo, fazer de tudo e torcer para o Bahia não ganhar a partida”, disse.

O Cruzeiro perdeu para o Palmeiras, por 2 a 1, no Mineirão, na noite desta quarta-feira (4), ampliando a crise e a pressão sobre Fernando Diniz. Assim, a possibilidade de avançar e conseguir vaga entre os times que vão para a Copa Libertadores diminuiu. Contudo, o goleiro Cássio ainda acredita na vaga.

O Cruzeiro está na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos somados. As vagas para a Libertadores vão até o G8. O Bahia, atual oitavo, tem 50 pontos e precisa de uma vitória em casa para garantir acesso.