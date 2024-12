Canal oficial do Porto cita brincadeira de rivais com o Palmeiras

Porto e Palmeiras estão no mesmo grupo no Super Mundial de Clubes, que será disputado pela primeira vez no próximo ano

Após o sorteio do Super Mundial de Clubes, o canal oficial do Porto fez uma análise do Palmeiras, adversário no Grupo A da competição. Contudo, uma informação citada na transmissão gerou alvoroço nos rivais do clube brasileiro.

Durante a apresentação do Alviverde, o profissional que participava ao vivo do programa citou uma brincadeira feita por torcedores de clubes rivais do Palmeiras.