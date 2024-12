Branco cita honra de representar o Fluminense no sorteio do Super Mundial: ‘Meu Tricolor’

A Fifa irá sortear os grupos do Super Mundial de 2025, nesta quinta-feira (5), às 15h (de Brasília). Sendo assim, o Brasil possui quatro representantes: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, e cada um deles terá um Legend como representante, em Miami, nos Estados Unidos. O tetracampeão Branco publicou nas redes sociais sobre o orgulho de representar o Tricolor de Laranjeiras.

“Semana muito especial representando o meu tricolor no no sorteio de grupos do primeiro Super Mundial da Fifa, em Miami. Hoje, estive com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presenteei com a camisa do Fluzão. Um honra ser convocado como um “Legend” para o evento. Já estou na expectativa pelo sorteio e que seja muito positivo para o Tricolor”, postou.