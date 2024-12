Auxerre x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Lìder disparado do Francês, Paris Saint-Germain, focado na Champions, visita um rival que em casa se agiganta

Líder do Campeonato Francês, o PSG visita, nesta sexta-feira, 6/12, o Auxerre, no Estádio Abbé-Deschamps. A partida vale pela 14ª rodada do Campeonato Francês, às 17h (de Brasília) e promete não ser das mais fáceis para o gigante francês. Afinal, embora o Auxerre seja perigoso como visitante, em seus domínios, vem de quatro vitórias seguidas.

O Auxerre é o oitavo colocado, com 19 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação às ligas europeias. Já o atual tricampeão PSG soma 33 pontos, sete à frente do Olympique, o segundo colocado. Além disso, é o único invicto, tem o melhor ataque, a melhor defesa e caminha com firmeza para mais um título, o que seria o seu 11º em 13 edições da Ligue 1.