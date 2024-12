Atlético: Pai de Hulk reage à demissão do técnico Gabriel Milito no Instagram

Senhor Gilvan comentou post de um perfil ligado ao Atlético e comemorou a saída do treinador argentino / Crédito: Pedro Souza / Atletico

O Atlético anunciou a demissão do técnico Gabriel Milito após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, na noite desta quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro. A decisão, comunicada logo após a partida, gerou reações, inclusive de pessoas próximas ao elenco. O pai do atacante Hulk, Gilvan Vieira de Sousa, celebrou a saída do treinador nas redes sociais. Ele comentou um post do perfil “Fala Massa”, que informava sobre a demissão, utilizando emojis de palmas e preces.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o diretor de futebol do clube, a saída de Milito aconteceu após um diálogo entre as partes. Segundo ele, técnico e diretoria chegaram a um consenso sobre o encerramento do vínculo.

Milito enfrentava forte pressão. Apesar de ter levado o Atlético às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, perdeu ambas as decisões — incluindo a final contra o Botafogo, em que teve um jogador a mais durante todo o jogo. No Brasileirão, o clube ainda luta para evitar o rebaixamento, dependendo de uma combinação de resultados. Números e substitutos especulados Milito encerra sua passagem pelo Atlético com 62 jogos, acumulando 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas em nove meses. Nos bastidores, alguns nomes já ganham força como possíveis substitutos. Assim, Luís Castro (ex-Botafogo), Tite (ex-Flamengo, Corinthians e Seleção Brasileira) e Cuca estão mais fortes nos bastidores.