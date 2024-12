Atlético de Madrid sofre para vencer clube da quarta divisão, mas avança na Copa do Rei

O Atlético de Madrid precisou suar para vencer o modesto Cacereño, da quarta divisão espanhola. Nesta quinta-feira (5), os Colchoneros perdiam o jogo até os 38 minutos do segundo tempo e precisaram dos acréscimos para buscar a vitória por 3 a 1, no Estádio Príncipe Felipe, em Cáceres, pela segunda rodada da Copa do Rei. Álvaro Garcia Merencio abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, enquanto Lenglet, Adrián Pérez (contra) e Julian Álvarez balançaram a rede para os madrilenhos.

Apesar de toda dificuldade para conquistar a classificação, o Atlético confirmou a boa fase sob o comando do técnico Simeone e chegou a oito vitórias consecutivas na temporada.