Atalanta x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (6), Atalanta e Milan se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, pela 15ª rodada do Calcio.

Como chega a Atalanta

Atual campeã da Liga Europa, o time de Bérgamo faz mais uma boa temporada sob o comando do técnico Gasperini e está na briga pelo título do Campeonato Italiano. No momento, a Atalanta é a vice-líder do Calcio, com 31 pontos, um a menos que o Napoli.

Contudo, a Atalanta terá que enfrentar problemas nesta sexta-feira (5), começando pelo desfalque do técnico Gasperini, suspenso. Ao mesmo tempo, Gianluca Scamacca e Davide Zappacosta, são outras baixas confirmadas para o jogo desta sexta-feira.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan não fez um bom início de temporada, mas passa por um momento de recuperação na temporada. O time é o primeiro fora da zona de classificação para as próximas competições europeias, na 7ª posição, com 22 pontos, quatro a menos que a Juventus, 6ª colocada.