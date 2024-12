Arias perde pênalti pelo segundo jogo consecutivo

Vivendo uma fase conturbada com a torcida do Fluminense, Jhon Arias desperdiçou uma cobrança de pênalti na partida contra o Cuiabá, nesta quinta-feira (5), no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão. O colombiano poderia ter colocado o Tricolor na frente do placar com o lance.

Aliás, é o segundo jogo consecutivo que o camisa 21 perde uma penalidade. Na partida anterior, contra o Athletico-PR, o mesmo aconteceu com o jogador. Na ocasião, o Furacão estava vencendo por 1 a 0 e, portanto, o gol empataria a partida. Posteriormente, o meia marcou o gol que igualou o placar.