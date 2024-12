‘Não tenho empatia’: Carlos Alberto expõe Roger Flores e detona postura de comentarista

Roger Flores ganhou destaque na mídia recentemente por rusgas com Guilherme Arana, do Atlético-MG. O nome do comentarista da TV Globo voltou ao centro de polêmicas nesta semana, mas, desta vez, por críticas do ex-jogador Carlos Alberto. Reconhecido por passagens em grandes clubes brasileiros, o ídolo do Vasco expôs algumas situações do ex-Fluminense em seus tempos de atividade.

As declarações de Carlos Alberto ocorreram durante sua participação no podcast ”Benja Me Mucho”, de Benjamin Back. O ex-jogador pontuou atitudes de Flores nos bastidores do Fluminense como justificativas para não querer sequer ”ficar perto” do comentarista.