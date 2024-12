Villasanti lamenta temporada do Grêmio: ‘Merece estar lá em cima’

Volante considerou empate contra o Vitória justo e destacou a importância do Tricolor terminar o ano da melhor maneira possível

O Grêmio ficou no empate com o Vitória na noite desta quarta-feira (04), pela penúltima rodada do Brasileirão. O resultado tirou qualquer chance matemática de vaga na Libertadores e ainda não garantiu a vaga na Sul-Americana.

Após a partida, o volante Villasanti classificou a partida como difícil e considerou o resultado justo, pelo que foi cada tempo do jogo. Entrentato, o paraguaio lamentou a temporada e disse que o Grêmio merece brigar por coisas maiores.