Titular do Athletico, Mycael entra na mira de clubes da Premier League

O goleiro Mycael, do Athletico, entrou na mira de diversos clubes do futebol europeu, mais precisamente da Inglaterra. Afinal, Manchester United, West Ham, Leicester e Brentford estão de olho no jovem jogador, de apenas 20 anos.

O Furacão acredita que o arqueiro pode render muita grana para os cofres do clube paranaense. De acordo com o "ge", o Athletico acredita que Mycael tem potencial para superar a venda de Bento para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, que pagou 18 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões). Dessa maneira, é a maior negociação de um goleiro no Brasil.