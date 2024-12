Super Mundial de Clubes: onde assistir ao sorteio e tudo o que você precisa saber

Saiba todas as informações sobre o Mundial de Clubes de 2025, o primeiro Super Mundial da Fifa, a ser realizado entre junho e julho nos EUA

Está chegando a hora, torcedor! Nesta quinta-feira (5) conheceremos, enfim, os oito grupos do primeiro Super Mundial de Clubes da Fifa. O sorteio ocorre às 15h (de Brasília), em Miami, uma das 11 sedes do torneio nos Estados Unidos. Saiba, então, tudo o que você precisa saber sobre este novo torneio entre a nata do futebol mundial.

Os 32 clubes classificados se dividem em oito grupos de quatro times, com cada equipe enfrentando os três adversários de chave em turno único (tal qual ocorria na Copa do Mundo). Então, 16 clubes avançam (os dois melhores de cada), com os times se enfrentando a partir das oitavas de final em mata-mata de jogo único com prorrogação e pênaltis em caso de empate nos 90 minutos. Não haverá disputa de terceiro lugar.

O novo Mundial de Clubes será nos Estados Unidos e terá 11 cidades-sedes, com 12 estádios diferentes. Eis as arenas programadas para receber os jogos:

AMÉRICA DO SUL

Onde assistir: o site e o app da Fifa transmitem o sorteio, bem como a Cazé TV através de seu canal no YouTube.

O sorteio ocorre nesta quinta-feira (5), às 15h (de Brasília), num evento dentro de um estúdio em Miami, como informa a própria Fifa em seu site oficial. Cada um dos 32 clubes terá um representante próprio. Dos times brasileiros, o ex-zagueiro Clebão representará o Palmeiras ; o ex-meia Diego Ribas será o representante do Flamengo ; o ex-lateral Branco estará lá com as cores do Fluminense ; enquanto o ex-meia Sérgio Manoel deverá representar o Botafogo.

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARIBE

Inter Miami (Estados Unidos) – campeão da temporada regular da MLS

Potes

Os 32 times estão divididos em quatro potes, com cada grupo contendo uma equipe de cada pote. Quatro equipes da Conmebol surgem no Pote 1, o mais forte: Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. Boca Juniors (ARG) e Botafogo, por sua vez, surgem no terceiro pote.

P1: Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) , Bayern de Munique (Alemanha), PSG (França), Flamengo, Palmeiras, River Plate (Argentina) e Fluminense;

P2: Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter de Milão (Itália), Porto (Portugal), Atlético de Madrid (Espanha), Benfica (Portugal), Juventus (Itália) e Red Bull Salzburg (Áustria);

P3: Al-Hilal (Arábia Saudita), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Monterrey (México), León (México), Boca Juniors (Argentina) e Botafogo;

P4: Urawa Red Diamonds (Japão) , Al Ain (Emirados Árabes), Espérance (Tunísia), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Pachuca (México), Seattle Sounders (EUA), Auckland City (Nova Zelândia) e Inter Miami (EUA).

Premiação

Segundo matéria do UOL desta quarta-feira (4), a Fifa ainda não revelou aos participantes quanto pagará pela participação no Mundial.

Onde assistir aos jogos

Ainda não existe confirmação oficial de onde os jogos serão transmitidos no Brasil. Mas os direitos de transmissão, em acordo com a Fifa, são da DAZN.

Regras

A Fifa revelou algumas restrições ao longo do sorteio, incluindo o princípio de que nenhum grupo poderá ter mais de uma equipe da mesma confederação continental. Isso se aplica a todas as confederações, menos a UEFA, que será representada por 12 equipes no torneio. Portanto, quatro dos oito grupos terão dois clubes europeus.

Um princípio de chaveamento pareado a partir dos rankings das confederações será aplicado ao alocar os times do Pote 1 em seus respectivos grupos. Outras regras dizem que clubes do mesmo país não podem ser agrupados e que todos os times do Pote 1 ocuparão a primeira posição das chaves em que forem sorteados.

Além disso, por motivos de tabela, os dois clubes dos Estados Unidos (Inter Miami e Seattle Sounders), serão automaticamente alocados na quarta posição dos grupos A e B, respectivamente. Inter Miami vai fazer o jogo de abertura da competição no Estádio Hard Rock, em Miami, com o Sounders abrindo sua campanha no Lumen Field, em Seattle, logo depois.

Troféu

Segundo a Fifa, “O troféu representa o futebol de clubes de todo o mundo — uma festa de esperança, excelência e orgulho, simbolizando a trajetória de cada clube, jogador e torcedor, unidos em sua paixão pelo esporte mais popular do planeta.”

