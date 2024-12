Sem sustos, Flamengo vence o Criciúma, e Fluminense agradece

Rubro-Negro supera o Tigre por 3 a 0, no Heriberto Hulse, pelo Brasileirão. Tricolor, assim, pode se salvar do rebaixamento nesta quinta-feira

Mesmo sem grandes pretensões e com time modificado, o Flamengo venceu sem sustos o Criciúma por 3 a 0, nesta quarta-feira (8), no Heriberto Hulse, pela 37ª rodada do Brasileirão. Varela, Bruno Henrique e Luiz Araújo marcaram os gols do Rubro-Negro. O time de Filipe Luís teve pedido da torcida para entregar o jogo para atrapalhar o Fluminense, porém não teve grandes dificuldades para vencer os adversários. O Tricolor, então, agradece.

Com o resultado, o Flamengo segue na terceira posição, com 69 pontos. Do outro lado, o Criciúma soma 38 pontos e pode ser rebaixado ainda nesta rodada, caso o Fluminense vença o Cuiabá, no Maracanã. Agora, os times voltam a campo, no domingo (8), às 16h, para a 38ª e última rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro enfrenta o Vitória, no Maracanã. A partida também marca a despedida de Gabigol do clube. Do outro lado, o Tigre encara o Bragantino, em Bragança Paulista.