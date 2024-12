Seis meses após chegada, Medel deve deixar o Boca Juniors

Após chegar com grande expectativa para sua segunda passagem no Boca Juniors, o fim da trajetória de Gary Medel no clube parece próximo. Ao menos, de acordo com informação que repercute tanto na imprensa argentina como nos bastidores do clube de La Boca.

O aspecto físico e também as características diante da visão de jogo do atual treinador são pontos que deixam Medel mais distante de permanecer. Contratação quando Diego Martínez era o comandante, o ex- Vasco não vem sequer sendo relacionado por Fernando Gago. Nesse período, ele acumula 11 jogos, sendo o último deles em 20 de novembro, na vitória por 1 a 0 sobre o Unión de Santa Fe.

Outro ponto que pesa negativamente para Gary Medel é ocupar uma vaga de estrangeiro no elenco boquense. Dentro do planejamento do Boca, o fato de Advíncula ter obtido a cidadania argentina abriu espaço para Carlos Palacios (outro ex-Vasco) chegar ao plantel no início de 2025. Entretanto, caso consiga também negociar Medel, abre-se uma nova possibilidade para inscrever outro estrangeiro. A saber, os outros ocupantes desses postos são os uruguaios Marcelo Saracchi, Miguel Merentiel e Edinson Cavani.

Em paralelo, a apuração de momento indica que Medel tem ciência do cenário e já tem seu futuro encaminhado, inclusive, com outro clube que conhece bem. Isso porque a Universidad Católica, onde se formou e profissionalizou para o futebol, seria sua nova casa na próxima temporada.

Todavia, dentro do Boca, qualquer contato para uma possível saída do chileno de 37 anos foi negado. Afinal, pelo fato do vínculo entre as partes valer até dezembro de 2025, a representação Azul e Ouro precisa aceitar os termos de uma futura transação.