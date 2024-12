Santos vê planejamento de 2025 atrasar enquanto procura um técnico

Há 15 dias sem treinador, o Santos vê seu planejamento para 2025 ficar atrasado. O Peixe gostaria de pensar no ano que vem logo após a última rodada da Série B. Contudo, sem um técnico definido, a diretoria ainda não sabe se dá sequência sem a opinião de uma comissão técnica ou aguarda um novo comandante para tomar decisões.

O Santos está sem treinador desde o dia 18 de novembro, quando demitiu Fábio Carille. Desde então, a diretoria vem se esforçando ao máximo para trazer um nome. Por conta disso, o Peixe também evitou tomar decisões. Como por exemplo, dispensas de jogadores. O clube já tem uma lista de quais atletas não vão para os Estados Unidos fazer a pré-temporada em janeiro. Contudo, um novo treinador pode fazer com que outros do plantel acabem viajando e fazendo parte do elenco para 2025.