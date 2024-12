Romário coloca Gabigol no top-3 dos maiores ídolos do Flamengo

Em clima de despedida, Gabigol lançou a série “Até o Fim” em seu canal no Youtube sobre a sua passagem pelo Flamengo. Um dos que deram depoimento à série foi Romário, que é o quinto maior artilheiro da história do clube. O Baixinho reforçou que o camisa 99 está entre os maiores ídolos na história do Rubro-Negro.

Futuro de Gabigol

Ainda sem ter o seu destino para 2025, Gabriel Barbosa, afinal, tem em mãos ofertas do Cruzeiro e do Santos para o próximo ano. O “último ato” do astro com a camisa do Flamengo deverá acontecer no domingo (8), às 16h, contra o Vitória, no Estádio do Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

