Renato Gaúcho despista outra vez sobre permanência: ‘Relaxa’

O Grêmio foi a Salvador e ficou no empate em 1 a 1 com o Vitória, na noite desta quarta-feira (04), pela penúltima rodada do Brasileirão. O Tricolor entrou em campo com várias alterações promovidas por Renato Gaúcho e alguns jogadores nem viajaram para a capital baiana.

Após a partida, o treinador explicou que fez as trocas por conta do desgaste na reta final de temporada. Renato ainda valorizou o ponto conquistado e disse que ele pode ser muito importante na briga por uma vaga na Sul-Americana.