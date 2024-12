Quem é Marinakis? Jogada10 conta tudo que sabe sobre o grego

Bilionário tem desejo de comprar o Vasco. No seu currículo: clubes de futebol, ativos no mercado naval, veículos de mídia e carreira na política

Marinakis tem 57 anos e nasceu em Pireu, cidade ao lado da capital Atenas e reconhecida por ter o principal porto do país. E o empresário tem uma relação muito profunda com mares, tal qual Vasco da Gama (o navegador que deu origem ao nome do clube carioca). O grego é dono da Capital Maritime, empresa que tem uma frota de OSVs (embarcações usadas no ramo do petróleo).

Marinakis tem brazucas sob a sua batuta contratou recentemente o brasileiro Edu Gaspar. Ídolo no Corinthians, teve passagens recentes como coordenador técnico do Arsenal e da Seleção. O executivo recém-contratado será seu braço-direito nessas empreitadas, o que pode, claro, envolver o Vasco.

Marinakis, o ser humano

Falando em personalidade, Marinakis é daqueles sujeitos que chama atenção por onde passa, por conta do seu porte físico, mas também por estar sempre (ou quase sempre) rodeado de seguranças. O bilionário veio ao Rio de Janeiro algumas vezes neste ano, onde afiou o network com outros empresários e também ligados ao futebol carioca. Inclusive, ele esteve no Maracanã para acompanhar a final do Mundial Sub-20, entre Flamengo e Olympiacos. No entanto, seu lugar favorito no Rio de Janeiro parece ser Copacabana.

Marinakis é também muito ligado nas artes, embora não invista diretamente nela. Ele tem uma própria galeria de arte em um de seus escritórios, onde mistura obras que ele coleciona com as que ele fez. O talvez futuro dono do Vasco escreveu ainda a letra de “Excitement”, música famosa na Grécia e imortalizada na voz de Natasa Theodoridou desde 2021.