Palmeiras defende tabu de seis anos contra o Cruzeiro pelo tri

Verdão não perde para a Raposa desde 2018 e precisa de nova vitória para seguir na caça ao líder Botafogo, no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (4/12), às 21h30, no Estádio do Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é de suma importância para o Verdão se manter vivo na briga pelo título. Para isso, o Alviverde aposta no tabu de seis anos sem perder para a Raposa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A última vez que o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro foi pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2018. Na ocasião, a Raposa venceu por 1 a 0 em pleno Allianz Parque. No jogo de volta, as equipes ficaram empatados em 1 a 1 e o clube celeste avançou para a decisão.