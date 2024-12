Neymar ironiza voto de comentarista em ”mata-mata” de jogadores do Cruzeiro

Astro do Al-Hilal reagiu ironicamente ao corte de um vídeo com comparativo entre titulares da Raposa nos elencos de 2013 e 2024

Depois de Rodri e Fred Bruno, Neymar tem um novo alvo nas redes sociais: Ubiratan Leal. O astro do Al-Hilal ironizou a escolha do comentarista dos canais ESPN Brasil na ‘escalação ideal’ dos titulares do Cruzeiro – no comparativo entre nomes dos times de 2013 e de 2024. Isso porque o analista preferiu Gabriel Veron em relação a Dagoberto e causou inconformismo especialmente no ex-jogador.

No trecho divulgado pela emissora, Ubiratan Leal avalia sua escolha por Gabriel Veron no comparativo com Dagoberto. O comentarista alega que o ex-jogador não vivia seu auge em 2013 e, por isso, optou pelo ponta de 22 anos.