Milito enfrenta problemas para jogo do Atlético contra o Vasco

Depois de perder os títulos da Copa do Brasil para o Flamengo e da Libertadores para o Botafogo, o Atlético busca se reerguer. O momento exige ajustes e um término digno no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), o Galo enfrenta o Vasco no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

O técnico Gabriel Milito terá desfalques importantes. O atacante Paulinho, camisa 10 do Atlético, anunciou que passará por uma cirurgia na canela direita e ficará afastado por cerca de seis meses. Além dele, o meia Zaracho e o atacante Cadu seguem em recuperação no departamento médico. Bernard também não estará disponível, já que sofreu uma pancada no joelho no confronto contra o Botafogo.