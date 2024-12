Memphis diz que ‘amaria’ jogar com Neymar no Corinthians

Holandês falou que gostaria de ver o astro brasileiro jogando no Parque São Jorge, mas também enalteceu parceria com Yuri Alberto / Crédito: Marcelo Caitano

Craque da partida, na vitória do Corinthians por 3 a 0 contra o Bahia nesta quarta-feira (4/12), na Neo Química, pela 37ª rodada do Brasileirão, Memphis Depay vem tendo uma vida agitada desde que chegou ao Brasil. De tantos ”rolês aleatórios”, o holandês teve um recente encontro com Neymar e admitiu ter vontade de jogar ao lado do astro brasileiro.

Após o jogo contra o Bahia, Memphis revelou um papo que teve com Neymar e disse que gostaria de ver o craque brasileiro no Corinthians. O atacante do Al-Hilal foi um dos conselheiros para fazer o holandês vir atuar no Brasil.