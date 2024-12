Memphis Depay, do Corinthians, interage com ex-BBB Alane Dias

Atacante holandês do Corinthians, Memphis Depay deixou curtida em fotos de Alane Dias, ex-BBB; os dois se seguem no Instagram

O atacante Memphis Depay, do Corinthians , causou alvoroço nas redes sociais após interagir com a ex-BBB Alane Dias. O holandês curtiu fotos da paraense e também passou a seguir a dançarina, que retribuiu o ‘follow’.

“Memphis Depay está, de fato, conhecendo as belezas do Brasil. Meu atacante está vivendo. Será que tá rolando entre ele e a Alane?”, comentou um usuário no X.

Enquanto brilha dentro de campo, fora dele Depay tem mostrado interesse pela cultura do Brasil, com registros em favelas e outros locais mais humildes. A rápida adaptação do holandês tem encantado os torcedores do Corinthians, cada vez mais identificados com o camisa 94.

Antes de Depay, do Corinthians, Hamilton surgiu como possível affair de Alane

No fim de novembro, o piloto inglês Lewis Hamilton surgiu como possível affair de Alane após curtir uma foto da dançarina. Porém, a paraense negou um envolvimento entre eles.

